Выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию

Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса. Выпуск нескольких изданий приостановлен. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Как отмечает агентство, в субботу не все подписчики получили печатные версии газет, в том числе Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune. В воскресенье издания также, предположительно, будут доставлены не всем.

Типография принадлежит Los Angeles Times. На сайте газеты сообщается, что речь идет о "предполагаемой атаке с помощью вредоносного программного обеспечения". Проблема зафиксирована в пятницу, технические специалисты занимаются ее устранением, однако этот процесс еще не завершен.

Также нарушен выпуск газет The Wall Street Journal и The New York Times. Их печатают в той же типографии.

Тираж Los Angeles Times, по оценкам ряда профильных ассоциаций, в последние несколько лет составлял от 450 тыс. до 650 тыс. экземпляров. Согласно подсчетам аналитиков компании ComScore, которая занимается маркетинговыми исследованиями в области медиаиндустрии, в декабре 2017 года в интернете публикации Los Angeles Times прочитали около 31,6 млн человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.