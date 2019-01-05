Болсонару опасается полной потери контроля над Embraer в результате сделки с Boeing

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что сделка между бразильской авиастроительной компанией Embraer и американской корпорацией Boeing необходима, но опасается потери национального достояния. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом он сообщил журналистам в пятницу на церемонии вступления в должность нового командующего ВВС южноамериканской страны Антониу Карлоса Моретти Бермудеса.

"Это слияние было бы очень хорошим, но мы опасаемся, что через пять лет все полностью отойдет другой стороне. А речь идет о нашем достоянии", - цитирует Болсонару агентство Reuters.

"Мы знаем о необходимости этого слияния для того, чтобы Embraer, в частности, была конкурентоспособна", - добавил бразильский лидер. Он не уточнил, когда намерен принять решение по поводу судьбы соглашения между авиапроизводителями - дело в том, что правительство южноамериканской страны обладает правом вето в этом вопросе.

17 декабря Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия (СП). В соответствии с этой договоренностью, стоимость нового СП, которое займется строительством исключительно гражданских самолетов (подразделение Embraer военного назначения затронуто не будет), достигнет $5,26 млрд. Предполагается, что 80% акций будущего предприятия будут принадлежать Boeing, а 20% - Embraer.

Embraer - третий по величине в мире производитель пассажирских самолетов, насчитывает в своем штате около 18 тыс. сотрудников. Наиболее востребованная продукция компании - самолеты, рассчитанные на 70-100 человек. Они эксплуатируются на маршрутах, на которых нецелесообразно использовать крупные лайнеры Boeing или Airbus.

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