В Афганистане при сходе оползня на шахте погибли не менее 30 человек

6 января 2019 16:04 (UTC+04:00)

По меньшей мере 30 работников золотодобывающей шахты погибли, еще 15 пострадали в результате схода оползня в афганской провинции Бадахшан. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.

Сообщается, что оползень сошел в воскресенье утром в местности под названием Шапу.

По словам пресс-секретаря губернатора провинции Бадахшан Ника Мухаммеда Назари, большинство пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

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