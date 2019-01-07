В Индии при обрушении шахты погибли не менее двух горняков

7 января 2019 13:32 (UTC+04:00)

По меньшей мере двое рабочих погибли при обрушении угольной шахты в северо-восточном индийском штате Мегхалая, сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранителей, авария произошла накануне вечером в местности Мукнор в восточной части штата. Несколько местных жителей незаконно добывали на руднике уголь, когда произошел обвал. Об инциденте сообщил родственник одного из шахтеров, который пришел в полицию и заявил, что тот не вернулся домой. К настоящему времени спасатели извлекли из шахты тела двух погибших.

"Мы провели поисковую операцию и обнаружили одну из жертв прямо перед входом в "крысиную нору" (узкий проход, используемый при разработке угля - ред.). Вскоре мы нашли и второго погибшего. По всей видимости, обоих придавило булыжниками, когда они пытались подобраться к углю", - сообщил телеканалу представитель полиции штата Сильвестр Нонгтингер.

Параллельно с этим в соседнем районе Мегхалаи власти уже четвертую неделю проводят операцию по поиску и спасению группы из 20 шахтеров, которые в декабре минувшего года спустились в закрытый рудник на глубину свыше 100 метров и оказались блокированы под землей. На данный момент спасателям удалось вызволить на поверхность пятерых горняков. Тем временем вода из расположенной поблизости реки продолжает поступать в рудник, не позволяя службам реагирования на стихийные бедствия добраться до шахтеров.

Положение осложняется тем, что схемы "крысиных нор" на этом руднике, как и на многих других, не существует — из-за этого ориентироваться в шахте попросту невозможно. Полиция тем временем арестовала местного жителя, который вербовал своих земляков для незаконной добычи угля.

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