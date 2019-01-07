Более 800 человек арестовали в Судане с начала массовых протестов

Восемьсот шестнадцать человек арестованы в Судане с начала массовых протестов. Об этом, как передает в понедельник телеканал Al Hadath, сообщил министр внутренних дел страны Ахмед Биляль Осман, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он выступил перед парламентом с отчетом о ситуации в стране и гибелью протестующих в ходе демонстраций, вспыхнувших в ряде суданских городов 19 декабря 2018 года. По словам министра, задержанным по делу о массовых беспорядках в стране инкриминируется попытка дестабилизировать обстановку в Судане и использовать народные выступления в своих политических целях.

Согласно поступающей из Хуртума информации, накануне в столице и ее окрестностях снова возобновились акции протеста, на которые полиция ответила слезоточивым газом. Тем временем, по данным телеканала, в понедельник президент Омар аль-Башир направился в город Атбара в провинции Северный Кордофан, послужившей отправной точкой народных протестов.

Массовые волнения начались в Судане 19 декабря и охватили около 30 городов, включая столицу. Основной причиной протестов стало недовольство жителей значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. В охваченных волнениями городах люди поджигали офисы правящей Партии Национальный конгресс, требовали отставки президента и правительства.

По официальным данным, приведенным министром связи, технологий и информации Судана Башара Джумъа Уру, за время протестов погибли 19 человек, в том числе двое сотрудников служб безопасности. По сведениям оппозиции, жертвами столкновений манифестантов с полицией стали не менее 22 суданцев.

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