В ЮАР число пострадавших при столкновении поездов выросло до 604 человек

8 января 2019 20:33 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате столкновения двух поездов в ЮАР во вторник увеличилось до 604 человек, заявил Солли Мсиманга (Solly Msimanga) - глава столичного округа Цване, на территории которого находится административная столица ЮАР Претория, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее служба неотложной помощи республики сообщила о 200 пострадавших и трех погибших.

"Сегодня грустный день в Цване после того, как два поезда столкнулись, в результате чего три человека погибли и 604 пассажира пострадали", - написал глава округа в Twitter.

Он также передал искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от лица округа Цване.

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