В Перми экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

13 января 2019 22:48 (UTC+04:00)

Рейс SU1563 авиакомпании "Аэрофлот", следующий по маршруту "Иркутск - Москва", совершил экстренную посадку в пермском аэропорту "Большое Савино" из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом, как передает Trend, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Международный аэропорт "Пермь".

В воскресенье в 19.40 (мск) в пермском аэропорту экстренно приземлился самолет авиакомпании "Аэрофлот", следующий из Иркутска в Москву.

"Причиной посадки стало ухудшение здоровья одного из пассажиров рейса. Его экстренно госпитализировали медсанчасть № 9", - рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.

По данным сотрудников аэропорта, в 21.05 (мск) борт отбыл в место назначения.

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