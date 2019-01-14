Полицейский вертолет упал в залив в Рио-де-Жанейро

14 января 2019 18:52 (UTC+04:00)

Вертолет военной полиции Бразилии упал в бухту Гуанабара в городе Рио-де-Жанейро, все четыре человека на его борту спасены, сообщает новостной портал G1, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным правоохранителей, вертолет Fenix 08 патрулировал автомагистраль "Красная линия", связывающую мегаполис с его северо-западным пригородом Сан-Жуан-ди-Мерити.

По невыясненной причине, воздушное судно было вынуждено совершить посадку на воду.

Бухта Гуанабара известна тем, что связана с океаном проливом шириной 1,5 километра. Первые европейские мореплаватели перепутали его с рекой, которую назвали Январской (Ди-Жанейру), поскольку открытие произошло в январе. Поселение, возникшее на западном берегу бухты, также получило название Рио-де-Жанейро.

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