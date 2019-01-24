В Каракасе начались столкновения между силовиками и оппозицией

В одном из районов Каракаса начались ожесточенные столкновения, слышны мощные взрывы, сообщает телеканал TVV в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Некоторые СМИ заявили, что взрываются гранаты и бомбы со слезоточивым газом. Отмечается, что столкновения идут между силовиками и протестующими в районе Петаре.

В среду в Венесуэле проходили антиправительственные марши, а также манифестации сторонников президента Николаса Мадуро. В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракас, Амасонас, Боливар в результате столкновений погибли 16 человек.

Тогда же спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В его поддержку выступили США, Евросоюз и ряд латиноамериканских стран.

Россия по-прежнему считает действующим президентом Мадуро. В МИД отметили, что позиция Запада по ситуации в Венесуэле показывает, как он в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела других государств.

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