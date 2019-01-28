В Индии перевернулся автобус с 50 школьниками

Школьный автобус, в котором находились порядка 50 детей, попал в аварию в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии, передает в понедельник телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно его данным, инцидент произошел в округе Гунтур. В автобусе ехали учащиеся из школы для одаренных детей. Отмечается, что в результате аварии "есть много пострадавших", а состояние троих учащихся оценивается как критическое.

Водитель, по информации NDTV, в момент происшествия был пьян. К настоящему времени он задержан, полиция проводит допрос.

На фотографиях, опубликованных агентством ANI, видны перевернутый желтый автобус и множество скопившихся рядом с ним людей. Агентство также называет точное число пострадавших - 17. Два ребенка, по его информации, получили серьезные травмы. Всех пострадавших оперативно доставили в одну из близлежащих больниц, указывает ANI.

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