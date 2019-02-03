Число жертв торнадо на Кубе возросло до шести человек

3 февраля 2019 23:16 (UTC+04:00)

Число погибших во время торнадо на Кубе выросло до шести человек, накануне скончались двое пострадавших. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Prensa Latina.

Ранее сообщалось, что в результате обрушившегося на Гавану на этой неделе торнадо погибли четыре человека, еще 195 человек пострадали. Более 1,2 тысячи зданий частично или полностью обрушились.

Россияне, по данным МИД РФ, в результате стихийного бедствия не пострадали.

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