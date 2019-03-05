Медведев: препятствий для взаимодействия Евросоюза и России нет

5 марта 2019 02:24 (UTC+04:00)

Евросоюз для России остаётся важным торгово-экономическим партнером, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается наших современных отношений с европейскими странами, могу с уверенностью сказать, что Евросоюз для нас был и остаётся важным торгово-экономическим партнёром", - сказал Медведев в интервью люксембургскому изданию Luxemburger Wort в преддверии своего визита.

Он подчеркнул, что не видит объективных препятствий для конструктивного взаимодействия.

"Несмотря на известные сложности и настойчивые попытки США замедлить развитие наших отношений, убеждён, что объективных препятствий для конструктивного взаимодействия России и ЕС не существует. Мы настолько взаимоувязаны - исторически, культурно, экономически, географически, что в конечном итоге у нас один путь. Путь сотрудничества", - отметил Медведев.

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