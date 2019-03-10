Всемирная организация здравоохранения продолжит борьбу с Эболой в ДР Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена продолжать борьбу с болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Демократической Республике Конго (ДРК), несмотря на серию нападений вооруженных лиц на лечебные центры. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, посетивший 7-9 марта африканскую страну с визитом.

Как сообщает пресс-служба ВОЗ, он побывал 9 марта в лечебнице для больных лихорадкой Эбола в Бутембо, которая дважды - 27 февраля и утром 9 марта - подверглась нападениям. 24 февраля атака была совершена на лечебный центр в Катве. "Мое сердце разрывается при мысли о раненых работниках здравоохранения и об офицере полиции, который был убит во время сегодняшней атаки", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус, напомнив, что нападение в субботу было совершено в тот момент, когда ВОЗ "продолжает оплакивать тех, кто погиб по время предыдущих нападений, защищая право на охрану здоровья".

В сообщении ВОЗ отсутствуют сведения о том, кто совершил атаки на лечебные центры в Бутембо и Катве, и ведется ли расследование. Вместе с тем, как явствует из заявления гендиректора организации, речь идет об "элементах, эксплуатирующих отчаянную ситуацию в своих личных целях". В ВОЗ считают, что эти атаки направлены против интересов местных общин, которые "хотят и заслуживают того, чтобы получать лечение и шанс на выживание". По его словам, лечение на дому, а не в специально оборудованных больницах означало бы для пациентов "страдание" и заражение вирусом Эболы своих близких.

Глава ВОЗ подчеркнул, что для победы над Эболой необходимо соблюдать "равновесие между обеспечением доступного лечения, сохранением нейтралитета в реагировании [на БВВЭ] и защитой пациентов и персонала от вооруженных групп". "Такова дилемма, с которой мы сталкиваемся в зонах конфликтов в мире. Мы привержены борьбе со вспышкой [лихорадки Эбола] до конца и улучшению здравоохранения для народа ДРК", - заключил Тедрос Аданом Гебрейесус.

С конца июля прошлого года по 8 марта нынешнего в ДРК зарегистрировано 918 случаев заболевания БВВЭ, 578 человек умерло и 306 выздоровело. Как сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны, врачи расследуют 190 подозрительных случаев, вакцинировано 86 346 человек.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК уже десятая. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали министерство здравоохранения страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что речь идет об особо опасном заирском штамме вируса. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.

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