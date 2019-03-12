Истребитель ВВС Японии совершил вынужденную посадку в гражданском аэропорту

12 марта 2019 07:01 (UTC+04:00)

Многоцелевой истребитель ВВС Японии F-4 совершил во вторник вынужденную посадку в гражданском аэропорту Комацу в центральной части острова Хонсю, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, двое пилотов самолета не пострадали.

Истребитель принимал участие в учениях над Японским морем, однако в ходе полета у него возникли проблемы с двигателем.

В результате вынужденной посадки была на время перекрыта взлетно-посадочная полоса аэропорта, что привело к сбою в графике полетов гражданских лайнеров.

В ВВС Японии имеется более семидесяти устаревших, но несколько раз модернизированных истребителей F-4 производства американской корпорации McDonnel Douglas. В настоящее время началась их замена на новейшие боевые самолеты F-35 Lightning производства корпорации Lockheed Martin.

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