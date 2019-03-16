Утечка хлора в Ираке: около 90 человек пострадавших

16 марта 2019 06:36 (UTC+04:00)

Проблемы с дыханием возникли у около 90 человек в результате утечки хлора на водоочистительной станции в городе Эль-Кут на востоке Ирака. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Ирака, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В большинстве случаев проблемы с дыханием являются незначительными", - цитирует канал представителя минздрава.

В ликвидации последствий аварии задействованы сотрудники ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВС Турции провели операцию на севере Ирака
Турция 11 марта 16:30
Глава иранского МИД прибыл в Ирак для подготовки визита Роухани
Политика 10 марта 02:01
В Ираке три человека пострадали из-за упавшей на дом ракеты
Другие страны 10 марта 01:03
В Мосуле взорвался заминированный автомобиль
Арабские страны 9 марта 00:28
В Ираке военный открыл огонь по сослуживцам
Арабские страны 8 марта 21:44
ВВС Турции провели очередную операцию на севере Ирака
Турция 7 марта 16:00
Лента новостей
Оползень в Китае унес жизни двух людей
Китай 06:29
Бразилия разрешит добывать на своей территории уран
Другие страны 05:22
На протестах в Алжире пострадали более 10 полицейских
Арабские страны 04:39
Новозеландского стрелка оставили под стражей до 5 апреля
Другие страны 03:21
В Бискайском заливе обнаружили третье топливное пятно после крушения Grande America
Европа 02:47
"Желтые жилеты" призывают сторонников поддержать протесты в Париже
Европа 02:43
В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие выставки французского скульптора Мауро Корда "Зооспектив и Морфоспектив" (ФОТО)
Общество 01:23
В Мадриде обокрали дом мэра города
Европа 01:06
Айдын Сафиханлы избран членом Независимой постоянной комиссии по правам человека при ОИС
Политика 00:48