Утечка хлора в Ираке: около 90 человек пострадавших

Проблемы с дыханием возникли у около 90 человек в результате утечки хлора на водоочистительной станции в городе Эль-Кут на востоке Ирака. Об этом в пятницу сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя министерства здравоохранения Ирака, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В большинстве случаев проблемы с дыханием являются незначительными", - цитирует канал представителя минздрава.

В ликвидации последствий аварии задействованы сотрудники ведомства.

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