Премьер Новой Зеландии посетила Крайстчерч, где произошел теракт в мечетях

16 марта 2019 15:59 (UTC+04:00)

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн посетила Крайстчерч, где в результате теракта в мечетях погибли почти 50 человек, и встретилась с пострадавшими и семьями погибших, сообщает новозеландский телеканал 1 News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу в двух мечетях Крайстчерча (остров Южный) произошла стрельба, по данным местных властей, 49 человек погибли. Премьер Новой Зеландии назвала произошедшее терактом. Задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

Премьер посетила отделение интенсивной терапии в больнице Крайстчерча, где встретилась с медицинскими работниками и некоторыми пострадавшими, а также членами семей в это "невероятно тяжелое для них время". "Действительно, это была возможность поддержать их и передать им наилучшие пожелания от всех граждан Новой Зеландии", - сказала Арден.

Семьям жертв будет выплачена компенсация. Им также возместят затраты на похороны. Полиция будет охранять мечети по всей Новой Зеландии до тех пор, пока есть угроза безопасности. Премьер также заявила, что обсуждается процедура передачи тел убитых на родину в соответствии с мусульманскими традициями.

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