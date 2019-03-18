Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших при наводнениях в Индонезии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 63 человека погибли в результате наводнений в восточной индонезийской провинции Папуа. Кроме того, пять человек погибли и более 30 получили ранения при сходе оползня, вызванного землетрясением магнитудой 5,4 на острове Ломбок.

"Генеральный секретарь опечален гибелью людей, разрушениями и тем, что люди вынуждены покидать свои дома из-за наводнений и оползней в Сентани, Джаяпура и Папуа и землетрясением в провинции Западная Нуса-Тенгара в Индонезии. Генеральный секретарь выражает соболезнования семьям жертв, народу и правительству Индонезии", - говорится в заявлении.

Кроме того, ООН выразила готовность работать с властями Индонезии и оказать необходимую гуманитарную помощь в связи с этими природными катастрофами.

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