Палеонтологи впервые нашли останки "беременной" древней птицы

Ученые нашли на северо-западе Китая отпечаток тела древней птицы, внутри которого сохранились фрагменты неправильно сформировавшегося яйца, предположительно убившего ее. Это первая находка такого рода, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторые особенности в облике этого яйца раскрывают судьбу этой птицы. Его тонкая скорлупа свидетельствует о том, что самка в этот момент находилась в состоянии стресса, а многослойная структура, совершенно нехарактерная для птиц, говорит о том, что оно провело слишком много времени в ее утробе и не смогло ее покинуть", — пишут ученые.

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок. В последние 20 лет картина кардинально поменялась — палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине.

Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы. Вдобавок, ученые нашли намеки и на то, что пернатые динозавры и первые птицы умели заботиться о потомстве и после его выхода на свет.

С другой стороны, пока ученым не удалось понять, почему яйца птиц покрылись твердой скорлупой и потеряли морщинистую "кожу", куда они откладывали их и как они приобрели характерный острый и тупой конец. Вдобавок, не понятно, были ли древнейшие родичи современных пернатых больше похожи в этом отношении на своих потомков или же на современных им динозавров.

Чжун-хэ Чжу (Zhonghe Zhou) из Института палеонтологии и палеоантропологии КАН в Пекине (Китай) и его коллеги совершили удивительную находку на территории провинции Ганьсу, которая поможет найти ответы на эти вопросы, проводя раскопки неподалеку от деревни Чан-ма.

Здесь, как отмечают ученые, залегают породы, сформировавшиеся в середине мелового периода, примерно 110 миллионов лет назад. Внутри них Чжу и его команда обнаружили останки очень небольшой древней птицы, чья длина составляла около двух десятков сантиметров, а вес не превышал и ста граммов.

Они назвали ее Avimaia schweitzerae, что означает "мать-птица Швайцер" на смеси латыни и древнегреческого. Вторая часть имени была унаследована окаменелостью от Мэри Швайцер, знаменитого шведско-американского палеонтолога, открывшего первого "беременного" тираннозавра более десяти лет назад.

Подобный выбор имени, как объясняют исследователи, был связан с тем, что в нижней части окаменелости они обнаружили странный "орган", раннее никогда не встречавшийся в отпечатках тела динозавров и первых птиц. Отколов от него маленький кусочек, ученые проанализировали его химический состав и обнаружили, что имеют дело не с частью тела "мать-птицы", а с ее яйцом.

Это открытие позволило палеонтологам впервые получить первые достоверные сведения о том, как были устроены яйца древних птиц и как они заботились о потомстве. К примеру, наличие большого числа пор и особая "зернистая" структура скорлупы находки Чжу и его коллег говорит о том, что Avimaia schweitzerae были похожи на диких кур и других современных птиц, частично закапывающих свои кладки.

Что еще важнее, открытие Avimaia schweitzerae подтверждает то, что самки древних птиц и динозавров действительно обладали так называемой срединной костью – особой структурой, возникающей внутри тела самок современных пернатых и при формировании яйца.

Первые следы ее существования были найдены Мэри Швайцер в скелете тираннозавра еще в 2005 году, однако впоследствии многие палеонтологи начали сомневаться в том, что ее находка действительно была срединной костью.

"Мать-птица" полностью снимает эти подозрения и позволяет ученым всерьез начать изучать то, как отличались друг от друга самцы и самки древних птиц и динозавров. В ближайшее время Чжу и его коллеги планируют найти останки Avimaia schweitzerae, лишенные срединной кости, и сравнить их с первой окаменелостью.

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