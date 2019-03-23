Увеличилось число жертв атаки боевиков "Аш-Шабаб" в Могадишо

По меньшей мере десять человек погибли в результате атаки боевиков "Аш-Шабаб" на правительственные здания в Могадишо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание Garowe Online.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв произошел в центре Могадишо, неизвестные атаковали министерства труда и жилищного строительства Сомали и командный центра полиции региона Банадир. Сообщалось, что погиб заместитель министра труда Сакар Ибрагим Абдалла. Ответственность взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Полиция застрелила боевиков, захвативших здание министерства труда, сообщает Garowe Online. "Операция завершена, и здание теперь под контролем сил безопасности", - заявил офицер полиции капитан Осман Мохамед.

Издание также сообщает, что президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед и премьер-министр Хасан Али Хайре выразили соболезнования в связи с гибелью заместителя министра труда и других людей.

Агентство Франс Пресс сообщает об 11 погибших. "Число погибших достигло 11, из них три женщины, а число раненых составляет 15", - заявил агентству директор местной службы скорой помощи Абдулкадир Абдирахман Адан.

При этом агентство Рейтер передает о 15 погибших и 20 пострадавших. "Четырех боевиков, напавших на здание, застрелили. Еще одним боевиком был террорист-смертник, поэтому он также погиб,"- заявил агентству офицер полиции Али Абдуллахи.

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