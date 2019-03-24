В шести провинциях Таиланда объявили тревогу цунами

Тревога цунами объявлена в шести провинциях на юге Таиланда после двух землетрясений, произошедших в Индийском океане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда сообщает, что тревога цунами объявлена в провинциях Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун после землетрясений магнитудой 5 и 5,2 в Индийском океане.

Первое из землетрясений произошло вечером недалеко от Андаманских островов в 18.29 по местному времени. Через несколько минут за ним последовало второе в 630 километрах от берегов Пхукета.

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