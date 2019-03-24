В шести провинциях Таиланда объявили тревогу цунами

24 марта 2019 00:47 (UTC+04:00)

Тревога цунами объявлена в шести провинциях на юге Таиланда после двух землетрясений, произошедших в Индийском океане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Синьхуа.

Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда сообщает, что тревога цунами объявлена в провинциях Ранонг, Пхукет, Пханг-Нга, Краби, Транг и Сатун после землетрясений магнитудой 5 и 5,2 в Индийском океане.

Первое из землетрясений произошло вечером недалеко от Андаманских островов в 18.29 по местному времени. Через несколько минут за ним последовало второе в 630 километрах от берегов Пхукета.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ДТП с автобусом в Таиланде погиб человек, 24 пострадали
Другие страны 19 марта 14:54
Список уникальных романтичных направлений (ФОТО)
Путешествия 13 февраля 11:44
В Таиланде столкнулись катер и баржа - СМИ
Другие страны 9 февраля 20:04
Россия и Таиланд обсудят взаиморасчеты в национальных валютах
Россия 9 февраля 12:01
В Таиланде открылся первый магазин без персонала
Другие страны 9 февраля 08:18
В Таиланде с тонущего катера спасли более 20 китайских туристов
Другие страны 7 февраля 18:53
Лента новостей
На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги
Другие страны 01:09
Взрыв в Судане: погибли дети
Другие страны 00:30
На западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 00:09
Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом
Спорт 23 марта 23:46
Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции
Европа 23 марта 23:26
Число участников марша в Лондоне достигло миллиона человек (Обновлено)
Европа 23 марта 23:25
Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками (ВИДЕО)
В мире 23 марта 23:20
УЕФА рассмотрит дело футболиста ПСЖ Неймара за оскорбления судьи
Спорт 23 марта 23:09
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
США 23 марта 22:54