Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии

24 марта 2019 09:19 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье в Молуккском море недалеко от острова Сулавеси. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, эпицентр землетрясения находился в 166 км к востоку от города Манадо (452 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло в 130 км к юго-востоку от города Палу (283 тыс. жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 км.

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