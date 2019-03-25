В Новой Зеландии создадут комиссию для расследования атак на мечети

25 марта 2019 08:31 (UTC+04:00)

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о создании специальной королевской комиссии для расследования теракта в двух мечетях города Крайстчерч, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает издание New Zealand Herald.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

По словам Ардерн, в понедельник кабинет министров принял решение, что расследованием атаки займется специальная королевская комиссия, которая прежде всего должна будет разобраться, правильно ли действовали службы безопасности.

"Специальная королевская комиссия рассмотрит, что должно было быть сделано для того, чтобы предотвратить нападение", - заявила Ардерн на еженедельной пресс-конференции.

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