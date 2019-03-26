СМИ: император Японии доложил о предстоящем отречении мифическому основателю династии

26 марта 2019 11:42 (UTC+04:00)

Император Японии Акихито в связи со своим предстоящим отречением совершил во вторник ритуалы перед курганом, где, как считается, находится могила императора Дзимму - легендарного основателя непрерывной династии монархов страны.

Акихито, облаченный в европейский костюм, доложил своему предку о намерении покинуть престол и испросил у него на это разрешения, сообщает информационное агентство Kyodo. Об этом пишет ТАСС.

Он также совершил ритуальное подношение к кургану, расположенному в городе Касихара на юго-западе главного японского острова. Именно там, согласно мифам, располагалась ставка Дзимму, который по легенде был прямым потомком богини солнца Аматэрасу и жил в 711-585 годах до н. э.

Современные историки эти даты подвергают единодушному сомнению, но признают, что нынешняя династия берет начало в первые века новой эры.

Император Акихито с 12 марта совершает серию из 11 мистических церемоний, связанных с его предстоящим отречением от престола. Большинство из них представляют собой символические доклады божественным предкам об этом событии. 12 марта, в частности, Акихито начал эти церемонии с посещения на территории своего гигантского дворцового комплекса в центре Токио святилища, посвященного богине Аматэрасу, главе пантеона богов синтоизма - собственной японской религии. Она считается прародительницей династии японских монархов и занимает поэтому важнейшее место в начавшихся ритуалах.

Акихито в соответствии с собственным пожеланием уйдет на покой 30 апреля.

Японское законодательство требует от монарха находиться на престоле пожизненно.

Однако для 85-летнего Акихито парламент сделал индивидуальное исключение, приняв на этот счет специальный закон. 1 мая новым императором станет его старший сын Нарухито.

Церемонии по этому поводу будут продолжаться до осени.

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