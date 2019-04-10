Правительство нацсогласия опровергло сообщение о сбитом самолете

10 апреля 2019 23:23 (UTC+04:00)

Заявление Ливийской национальной армии (ЛНА) о сбитом самолете ВВС Правительства национального согласия (ПНС) над Триполи не соответствует действительности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в ПНС опровергли озвученное ранее заявление официального представителя ЛНА бригадного генерала Ахмеда аль-Мисмари. Как утверждал ливийский генерал, ПВО армии фельдмаршала Халифы Хафтара сбили самолет проправительственных сил Ливии, вылетевший с авиабазы в Мисурате.

Ранее Ливийская национальная армия объявила западный регион закрытым для полетов военной авиации, пригрозив сбивать все вражеские цели и бомбить аэропорты, откуда производятся боевые вылеты.

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