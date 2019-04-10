Венесуэла восстановила энергоснабжение после отключения

10 апреля 2019 23:44 (UTC+04:00)

Венесуэла восстановила энергоснабжение после отключения, произошедшего накануне, сообщил в среду министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес в эфире VTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера вечером в 23.20 произошел сброс напряжения... Могу с гордостью сказать, что теперь мы предоставляем услуги энергоснабжения на всей территории страны", - сказал он.

Министр добавил, что Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) быстро сумела восстановить систему.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури ". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Позже отключения энергоснабжения разного масштаба происходили в Венесуэле вновь. Власти объяснили сбои новыми атаками на объекты электроснабжения страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении к стране заявил, что сбои в электроснабжении Венесуэлы были вызваны "электромагнитными атаками".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США намерены расширить санкции против Венесуэлы
США 5 апреля 23:31
ВБ прогнозирует падение ВВП Венесуэлы на четверть
Другие страны 5 апреля 05:41
В Венесуэле взорвался нефтепровод
Другие страны 5 апреля 04:32
Мадуро восстановил министерство науки и технологий Венесуэлы
Другие страны 2 апреля 05:19
20 штатов Венесуэлы остались без электричества из-за нового сбоя
Другие страны 31 марта 20:43
Турция и Венесуэла проведут политконсультацию - МИД
Турция 31 марта 12:08
Лента новостей
В Баку открылась выставка "Сердце мое – Молдова" (ФОТО)
Культура 00:58
Два человека погибли при стрельбе на улице в Чикаго
США 00:45
Новая конституция Кубы официально вступила в силу
Другие страны 00:30
ЦИК Турции отменила результаты выборов в одном из районов
Турция 00:27
В Иране растет производство и экспорт текстиля
Бизнес 00:08
Facebook представил доработки в системе безопасности своих социальных сетей
В мире 00:04
На Каспии запланировано открытие паромного сообщения Туркменбаши-Махачкала
Бизнес 10 апреля 23:56
Азербайджанский депутат примет участие в семинаре НАТО
Политика 10 апреля 23:50
Оппозиция Турции требует выдачи Имамоглу мандата на пост главы муниципалитета Стамбула
Турция 10 апреля 23:42