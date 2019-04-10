Венесуэла восстановила энергоснабжение после отключения, произошедшего накануне, сообщил в среду министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес в эфире VTV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вчера вечером в 23.20 произошел сброс напряжения... Могу с гордостью сказать, что теперь мы предоставляем услуги энергоснабжения на всей территории страны", - сказал он.

Министр добавил, что Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) быстро сумела восстановить систему.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури ". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Позже отключения энергоснабжения разного масштаба происходили в Венесуэле вновь. Власти объяснили сбои новыми атаками на объекты электроснабжения страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении к стране заявил, что сбои в электроснабжении Венесуэлы были вызваны "электромагнитными атаками".

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