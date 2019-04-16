Эквадор подвергся 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища

16 апреля 2019 07:52 (UTC+04:00)

Более 40 млн кибератак зарегистрировано в Эквадоре после того, как власти республики приняли решение лишить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник министерство телекоммуникаций и по вопросам информационного общества южноамериканской страны.

"Атак на Эквадор было столько, что во второй половине дня 11 апреля мы сдвинулись с 51 на 31 место в рейтинге стран по количеству кибератак", - приводит ведомство слова замминистра по телекоммуникациям Патрисио Реаля.

По его данным, атакам хакеров подверглись в том числе МИД, Центробанк, администрация президента, МВД, а также ряд других ведомств и университетов.

Как отметил чиновник, многие страны предложили Эквадору содействие в противодействии этим атакам. "На данный момент ни одно предложение о помощи принято не было, так как уровень компьютерной защиты достаточен", - добавили в министерстве.

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. Южноамериканская страна 11 апреля отказала ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2017 года.

Основатель WikiLeaks опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что он может быть наказан лишением свободы на пять лет за хакерскую деятельность.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Более 70 британских депутатов призвали экстрадировать Ассанжа в Швецию
Европа 13 апреля 07:03
Казахстан перевыполнил условие Венской сделки по добыче нефти на 20000 баррелей
Энергетика 11 апреля 21:43
Мэй подтвердила арест Ассанжа в связи с запросом от властей США
Европа 11 апреля 20:38
Суд признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог
В мире 11 апреля 19:02
В Лондоне началось слушание по делу Джулиана Ассанжа
В мире 11 апреля 17:30
У лондонского суда нет данных о дате и времени заседания по делу Ассанжа
В мире 11 апреля 14:59
Лента новостей
SOCAR о поставках нефтепродуктов в Пакистан
Энергетика 07:24
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
Другие страны 07:10
Бразилия выходит из Союза южноамериканских наций
Другие страны 06:52
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован (ВИДЕО, ФОТО) (Обновлено)
Европа 06:13
Япония и США 19 апреля проведут встречу глав МИД и Минобороны
Другие страны 05:59
Семья французских миллиардеров Пино выделит €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Европа 05:33
Столкновения в лагере для беженцев в Судане, есть погибшие
Другие страны 05:11
Исследование: каждая третья семья спорит, выбирая имя ребенку
Россия 04:47
Помпео обсудил санкции против КСИР с американцами иранского происхождения
США 04:15