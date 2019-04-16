Эквадор подвергся 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища

Более 40 млн кибератак зарегистрировано в Эквадоре после того, как власти республики приняли решение лишить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник министерство телекоммуникаций и по вопросам информационного общества южноамериканской страны.

"Атак на Эквадор было столько, что во второй половине дня 11 апреля мы сдвинулись с 51 на 31 место в рейтинге стран по количеству кибератак", - приводит ведомство слова замминистра по телекоммуникациям Патрисио Реаля.

По его данным, атакам хакеров подверглись в том числе МИД, Центробанк, администрация президента, МВД, а также ряд других ведомств и университетов.

Как отметил чиновник, многие страны предложили Эквадору содействие в противодействии этим атакам. "На данный момент ни одно предложение о помощи принято не было, так как уровень компьютерной защиты достаточен", - добавили в министерстве.

Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. Южноамериканская страна 11 апреля отказала ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2017 года.

Основатель WikiLeaks опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что он может быть наказан лишением свободы на пять лет за хакерскую деятельность.

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