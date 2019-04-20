Не менее 13 человек пострадали в Индии при сходе поезда с рельсов

Не менее 13 человек получили в субботу ранения и травмы при сходе с рельсов 12 вагонов поезда "Хаора - Нью-Дели", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел после полуночи в 15 км от города Канпура.

Все поезда дальнего следования, направляющиеся с востока в сторону Нью-Дели и на восток от столицы, задержаны. На месте схода вагонов продолжаются спасательные работы. Причины аварии пока не сообщаются.

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