Не менее 13 человек пострадали в Индии при сходе поезда с рельсов

20 апреля 2019 07:35 (UTC+04:00)

Не менее 13 человек получили в субботу ранения и травмы при сходе с рельсов 12 вагонов поезда "Хаора - Нью-Дели", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел после полуночи в 15 км от города Канпура.

Все поезда дальнего следования, направляющиеся с востока в сторону Нью-Дели и на восток от столицы, задержаны. На месте схода вагонов продолжаются спасательные работы. Причины аварии пока не сообщаются.

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