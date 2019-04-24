В Индии произошло землетрясение

24 апреля 2019 01:31 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в индийском регионе Аруначал-Прадеш, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 20.15 по времени UTC. Эпицентр располагался в 41 километре к северо-западу от города Алонг и в 175 километрах к северо-востоку от города Итанагар. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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