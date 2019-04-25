Теракты в Шри-Ланке нанесли до 1,5 млрд. долларов ущерба туристской инлустриии страны

25 апреля 2019 20:19 (UTC+04:00)

По данным газеты Daily Financial Times, индустрия туризма Шри-Ланки в 2019 году может потерять до $1,5 млрд из-за произошедших терактов, после которых путешественники отменяют бронирования в отелях, сообщает в четверг Trend со ссылкой на NTERFAX.

"Впервые на Шри-Ланке теракты затронули не только местных жителей, но и путешественников, это может негативно сказаться на индустрии туризма в целом. По нашим прогнозам, финансовые потери могут составить до $1,5 млрд", - цитирует издание президента Ассоциации отелей Шри-Ланки (THASL) Саната Укватте.

По данным Института туризма и гостиничного бизнеса Шри-Ланки (SLITHM), в отелях работают от 135 до 150 тыс. человек.

Как отмечает Daily Financial Times, индустрия туризма является третьим по величине источником дохода для Шри-Ланки, в 2018 году страна заработала $4,4 млрд, это на 11,6% больше, чем годом ранее. "В 2019 году островное государство планирует принять примерно 3 млн туристов и получить около $5 млрд. За последние десять лет число прибывающих на Шри-Ланку туристов выросло на 18%", - пишет газета.

По данным издания, в 2018 году Шри-Ланку посетили 2,3 млн путешественников. В марте 2019 года число туристов выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 244,3 тыс. гостей.

На Шри-Ланке 21 апреля произошла серия взрывов, в результате которых погибли 359 человек. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Полиция арестовала 60 подозреваемых в причастности к взрывам.

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