У посольства США на Гаити произошел инцидент со стрельбой

Инцидент со стрельбой произошел в понедельник возле здания посольства США на Гаити. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении бюро по консульским вопросам Госдепартамента, опубликованном на его официальной странице в Twitter.

"Гаити: стрельба из огнестрельного оружия ведется из заднего входа в посольство, - говорится в сообщении. - Приказ спрятаться в укрытиях действует на территории комплекса посольства. Если вы направляетесь в посольство, найдите безопасное место, чтобы укрыться".

Власти карибской республики пока не отреагировали на происшествие, о задержании стрелявших не сообщается.

Криминогенная обстановка беднейшего государства Западного полушария значительно ухудшилась после того, как в феврале в республике начались массовые акции протеста с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. 14 февраля в Порт-о-Пренсе произошли первые столкновения протестующих и полиции. Как сообщила межамериканская комиссия по правам человека при Организации американских государств, всего с начала акций протеста погибли 26 человек, еще 77 пострадали.

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