Президент Венесуэлы заявил, что уверен в лояльности военных

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил во вторник, что все военное руководство на местах верно властям страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости. "Железные нервы. Я поговорил с командующими всех регионов интегральной обороны (REDI) и зон интегральной обороны (ZODI), которые мне заявили о своей полной верности народу, конституции и родине. Призываю к максимальной народной мобилизации, чтобы подтвердить победу мира. Мы победим", – написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Во вторник утром лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.

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