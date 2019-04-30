Президент Венесуэлы заявил, что уверен в лояльности военных

30 апреля 2019 18:47 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил во вторник, что все военное руководство на местах верно властям страны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на РИА Новости. "Железные нервы. Я поговорил с командующими всех регионов интегральной обороны (REDI) и зон интегральной обороны (ZODI), которые мне заявили о своей полной верности народу, конституции и родине. Призываю к максимальной народной мобилизации, чтобы подтвердить победу мира. Мы победим", – написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Во вторник утром лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению главы государства Николаса Мадуро.

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