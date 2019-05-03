Осужденного за коррупцию экс-президента Перу выписали из больницы

3 мая 2019 06:13 (UTC+04:00)

Экс-президент Перу Пабло Кучински, приговоренный к домашнему аресту за коррупцию, выписан из больницы, где он провел более двух недель из-за проблем с сердцем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Comercio.

Кучински был госпитализирован в день, когда должны были принять решение о его предварительном заключении. Позднее он был прооперирован.

Для него была избрана мера пресечения в виде предварительного заключения на 36 месяцев, однако защита экс-президента обратилась в суд с просьбой заменить приговор на домашний арест из-за состояния здоровья. Спустя 10 дней апелляционный суд Перу удовлетворил просьбу его адвокатов.

Кучински подозревают в отмывании активов с отягчающими обстоятельствами. Согласно информации суда США, бразильская строительная компания Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

В конце марта 2018 года конгресс Перу удовлетворил прошение об отставке бывшего на тот момент президентом Педро Пабло Кучински в связи с подозрениями в причастности к получению платежей от Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.

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