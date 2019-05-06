Посетители парка аттракционов в Аргентине на четыре часа застряли в воздухе

Люди четыре часа провели на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не спасли пожарные, инцидент произошел в аргентинской провинции Сан-Хуан. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал TN.

Аттракцион под названием "Молот" в парке развлечений провинции Сан-Хуан сломался в ночь на воскресенье через несколько секунд после начала работы, когда он находился в самой высокой своей точке.

В воздухе застряли 36 человек. Некоторые из них оказались в положении вниз головой. Сейчас уполномоченные органы проверяют документацию парка и лицензии.

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