Боливия предложит туристам гастрономические маршруты

Боливия решила найти путь к сердцу туристов через желудок – власти страны начали работать над созданием гастрономических маршрутов, сообщает агентство ABI со ссылкой на министра культуры и туризма страны Вилму Аланока, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Работа ведется совместно с Боливийской ассоциацией шеф-поваров. Для начала предполагается, что каждый департамент, на которые разделена страна, должен будет выбрать свое фирменное блюдо.

Голосование ведется через соцсети. Блюда выбирают на больших гастрономических ярмарках, которые устраивают в департаментах.

Первые туристические маршруты будут представлены в октябре этого года. Параллельно будет запущена кампания по продвижению этого вида туризма.

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