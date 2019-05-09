Экс-президент Бразилии Темер сдался полиции

9 мая 2019 23:04 (UTC+04:00)

Бывший президент Бразилии Мишел Темер в четверг прибыл в штаб-квартиру федеральной полиции в Сан-Паулу после решения суда вернуть его под стражу, сообщает канал Globo, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Федеральный суд в Рио-де-Жанейро постановил в среду вернуть под стражу Темера на время следствия по ряду дел о коррупционных скандалах. Теперь Темер ожидает решения полиции о своем дальнейшем местопребывании.

Ранее сообщалось, что 21 марта Темера задержали в Сан-Паулу по подозрению в руководстве преступной организацией, занимавшейся коррупцией, однако отпустили через четыре дня по решению суда. Спустя несколько дней ему были предъявлены новые обвинения в коррупции, связанные с комплексом атомных электростанций Angra на побережье Рио-де-Жанейро.

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