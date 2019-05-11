В Литве объявлен день тишины перед президентскими выборами

11 мая 2019 02:50 (UTC+04:00)

День тишины объявлен в Литве перед назначенными на воскресенье президентскими выборами, одновременно с которыми пройдет голосование на двух референдумах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пояснила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите, агитация, согласно закону, запрещается за 30 часов до начала голосования.

"Запрет на агитационные публикации в СМИ, а также в социальных сетях, на размещение агитационного материала в общественных местах действует до закрытия избирательных участков в день голосования", - сказала она.

Исключение составляют рекламные плакаты кандидатов, размещенные на оборудованных самоуправлениями стендах. "Если плакаты были вывешены до объявления запрета, снимать их не надо, но в радиусе 50 метров от избирательного участка не должно быть никакого агитационного материала", - отметила Матьёшайтите.

Голосование начнется 12 мая в 07:00 по местному времени. Таким образом, мораторий на предвыборную агитацию вступает в силу в 01:00 в субботу.

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием граждан сроком на пять лет. Для кандидатов существуют возрастной ценз - 40 лет, требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет. Будущего руководителя избирают 2,472 млн граждан, обладающих правом голоса (всего в стране проживают 2,8 млн человек). Для голосования будет открыто около 2 тыс. участков.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Литве началось досрочное голосование на президентских выборах и двух референдумах
В мире 6 мая 09:39
Минэнерго Узбекистана рассказало о международном форуме Power Uzbekistan 2019, с участием Азербайджана (Эксклюзив)
Энергетика 25 апреля 15:11
В Литве завершились муниципальные выборы
Другие страны 4 марта 00:19
Посол: Азербайджан и Литва находятся на пути к налаживанию отношений в транспортной сфере (Эксклюзив)
Бизнес 27 февраля 09:05
В университете Литвы прошло мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Политика 25 февраля 20:05
Посол: Азербайджан и Литва находятся на пути к налаживанию отношений в транспортной сфере
Бизнес 25 февраля 11:54
Лента новостей
США направляют в зону СЕНТКОМ батарею ЗРК и военно-транспортный корабль как сигнал Ирану
США 03:21
Пять человек пострадали при столкновении самолета и бензовоза в аэропорту Торонто
Другие страны 02:57
В Китае назвали торговые переговоры с США конструктивными
Китай 02:20
В парке Центра Гейдара Алиева состоялся концерт (ФОТО)
Общество 02:15
Президент Азербайджана: Поддержка, которую оказывает народ нашей политике, придает нам силы и в то же время дает возможность, чтобы мы углубили реформы
Политика 01:58
Президент Ильхам Алиев: Реформы, проводимые в области экономики, должны найти и находят свое отражение в жизни каждого гражданина
Политика 01:55
Президент Ильхам Алиев: Железная воля, решительность и шаги Гейдара Алиева, направленные на будущее, в большой степени определяют сегодняшние реалии Азербайджана
Политика 01:52
Президент Азербайджана: Многогранная деятельность Фонда Гейдара Алиева популяризирует Азербайджан в мире
Политика 01:34
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не позволит, чтобы антинациональные, предательские элементы чего-то добились в нашей стране
Политика 01:20