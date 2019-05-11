В Литве объявлен день тишины перед президентскими выборами

День тишины объявлен в Литве перед назначенными на воскресенье президентскими выборами, одновременно с которыми пройдет голосование на двух референдумах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пояснила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите, агитация, согласно закону, запрещается за 30 часов до начала голосования.

"Запрет на агитационные публикации в СМИ, а также в социальных сетях, на размещение агитационного материала в общественных местах действует до закрытия избирательных участков в день голосования", - сказала она.

Исключение составляют рекламные плакаты кандидатов, размещенные на оборудованных самоуправлениями стендах. "Если плакаты были вывешены до объявления запрета, снимать их не надо, но в радиусе 50 метров от избирательного участка не должно быть никакого агитационного материала", - отметила Матьёшайтите.

Голосование начнется 12 мая в 07:00 по местному времени. Таким образом, мораторий на предвыборную агитацию вступает в силу в 01:00 в субботу.

Глава Литовской Республики избирается прямым тайным голосованием граждан сроком на пять лет. Для кандидатов существуют возрастной ценз - 40 лет, требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет. Будущего руководителя избирают 2,472 млн граждан, обладающих правом голоса (всего в стране проживают 2,8 млн человек). Для голосования будет открыто около 2 тыс. участков.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов.

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