Пять человек пострадали при столкновении самолета и бензовоза в аэропорту Торонто

11 мая 2019 02:57 (UTC+04:00)

Пять человек получили травмы при столкновении лайнера авиакомпании Air Canada с топливозаправщиком в международном аэропорту Торонто. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел ночью после приземления лайнера Bombardier DHC-8-300. Во время руления к терминалу самолет столкнулся с топливозаправщиком. В результате травмы получили три члена экипажа и два пассажира, они были госпитализированы. В настоящее время только один из них остается в больнице.

На борту лайнера находился 51 человек. Самолет следовал из Торонто в Садбери, но из-за плохой погоды борт вернули назад в Торонто. Пассажиры вылетят в пункт назначения ближайшим рейсом. Полиция уже предъявила обвинения в опасном вождении шоферу топливозаправщика.

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