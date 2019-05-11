Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

11 мая 2019 04:23 (UTC+04:00)

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Heraldo.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Число жертв осталось неизменным - в результате взрыва в Боготе четверо погибли.

По данным полиции, которые приводит канал Noticias RCN, взрыв произошел из-за неосторожных манипуляций с порохом внутри здания. Возможно, там заготавливались приспособления для игры в "tejo" (техо).

Эта игра заключается в метании металлического диска или камня специальной формы, при этом надо задеть в ограниченном пространстве конверты с порохом.

Ранее в СМИ отмечалось, что в доме взорвались газовые баллоны либо взрыв произошел на фабрике пиротехники.

Взрывом повреждено несколько жилых строений и машин.

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