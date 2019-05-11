В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

11 мая 2019 13:02 (UTC+04:00)

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.

Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, сбой в электросистеме подъемника привел к остановке подачи электричества, в результате чего он остановился. В тот момент в кабинках находились 160 человек, которые оказались "подвешенными" на подъемнике.

По данным компании-владельца, всех удалось спасти, пострадавших нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан утвердил свой состав экономического межправкомитета с Японией
Туркменистан 09:37
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Другие страны 05:29
В Японии автобус упал с 10-метровой высоты
В мире 10 мая 16:15
Япония направила КНДР протест в связи с пусками ракет
В мире 10 мая 14:43
В Японии отчеканят золотые монеты в честь нового императора Нарухито
В мире 10 мая 14:23
Госдолг Японии превысил $10 трлн
В мире 10 мая 13:22
Лента новостей
При поддержке Azercell в Сумгайыте прошли тренинги по кибербезопасности (ФОТО)
ИКТ 14:04
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана
Финансы 14:00
В Азербайджане приняли важное решение по Счетной палате
Общество 13:46
Откровения Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова и Эльчина Азизова в преддверии концерта "С любовью к Азербайджану" (ФОТО)
Общество 13:29
В Кабуле застрелили советника комиссии парламента по культуре
Другие страны 13:24
Катар и Китай заинтересованы участвовать в проекте строительства ветряной электростанции на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 13:00
Вице-премьер: Некоторые малочисленные силы пытаются бросить тень на развитие Азербайджана
Политика 12:58
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 12:33
В Загатале выпало около 60 мм осадков
Общество 12:33