В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.

Как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, сбой в электросистеме подъемника привел к остановке подачи электричества, в результате чего он остановился. В тот момент в кабинках находились 160 человек, которые оказались "подвешенными" на подъемнике.

По данным компании-владельца, всех удалось спасти, пострадавших нет.

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