отставные военные заблокировали здание Центробанка Ливана

13 мая 2019 02:04 (UTC+04:00)

Вышедшие в отставку военнослужащие объявили о проведении сидячей забастовки у здания Центрального банка Ливана (Banque du Liban) до тех пор, пока правительство страны не откажется от планов по сокращению размера военных пенсий и выплат отставным военным. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает агентство Рейтер.

Около 100 протестующих, по свидетельствам очевидцев, заблокировали три входа в здание Центробанка. Представитель бывших военнослужащих заявил, что они не будут пропускать сотрудников банка на работу до тех пор, пока их требование не сокращать военный бюджет не будет выполнено. Забастовка проходит на фоне обсуждения ливанским правительством мер по сокращению дефицита бюджета.

Профсоюзы начали проводить предупредительные забастовки с 1 мая после появившихся сообщений о намерениях властей сократить заработную плату и пенсии работникам госсектора. 6 мая к ним присоединились служащие Центрального банка Ливана, что парализовало экономическую жизнь страны. Однако 7 мая глава Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) Ливана Бишара аль-Асмар сообщил о приостановке продолжавшейся в стране неделю всеобщей забастовки после обещания президента Мишеля Ауна о том, что меры властей не затронут средний класс и слои населения с невысокими доходами.

Как передал ранее телеканал Эн-би-эн, ливанское правительство намерено наполовину урезать зарплату министрам, депутатам и высокопоставленным чиновникам. По его информации, на 50% будут уменьшены зарплаты и пособия, получаемые действующими и бывшими президентами и премьер-министрами. Эти решения одобрены коалиционным кабинетом в рамках программы экстренных мер по сокращению бюджетных расходов.

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