Премьер Литвы признал поражение на президентских выборах и объявил об отставке

13 мая 2019 02:53 (UTC+04:00)

Баллотировавшийся в президенты Литвы на состоявшихся в воскресенье выборах главы государства премьер-министр Саулюс Сквернялис признал свое поражение и подтвердил намерение подать в отставку с должности руководителя правительства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил в эфире национального телевидения.

"Тенденция с подсчетом голосов говорит о нашем поражении. Принимаю это в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку", - отметил он.

После подсчета бюллетеней с 1586 из 1972 избирательных участков (сведения в режиме реального времени размещаются на сайте Главной избирательной комиссии) Сквернялис, ранее находившийся на втором месте после лидирующего экономиста Гитанаса Науседы (31,52%), уступил эту позицию с 22,24% голосов экс-министру финансов Ингриде Шимоните (26,76%). Разрыв между ними образовался и начал расти после того, как в Главизбирком стали поступать сведения с избирательных участков крупнейших городов страны.

Согласно общей статистике, уже очевидно, что ни одному из кандидатов, которых всего было девять, не удается набрать более 50% голосов, которые необходимы для победы. Это значит, что через две недели пройдет второй тур выборов. В него проходят два лидера первого этапа.

Президент Литвы избирается всеобщим прямым тайным голосованием сроком на пять лет.

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