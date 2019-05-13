В Аргентине объявили траур в связи с убийством депутата

13 мая 2019 09:03 (UTC+04:00)

Аргентинский депутат Эктор Оливарес, раненый недалеко от конгресса в центре Буэнос-Айреса утром 9 мая, скончался в больнице, сообщила министр безопасности страны Патрисия Бульрич, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Глубоко сожалею в связи со смертью депутата Эктора Оливареса. Мои соболезнования его родным и друзьям. Убийцы и их соучастники должны заплатить за эти преступления", - написала министр в Twitter.

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил 48-часовой национальный траур в связи с кончиной парламентария.

Депутат от аргентинской провинции Рьоха Эктор Оливарес был ранен тремя выстрелами недалеко от конгресса в центре Буэнос-Айреса утром 9 мая, сопровождавший его чиновник Мигель Марсело Ядон убит. Целью злоумышленников, которые стреляли из припаркованной машины, как сообщала Бульрич, был именно госслужащий. Депутат все эти дни находился в больнице в критическом состоянии с ранением брюшной полости.

Были задержаны все подозреваемые в убийстве чиновника и ранении депутата Аргентины.

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