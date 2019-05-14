На Аляске пять человек погибли в результате крушения двух самолетов

Пять человек погибли, один числится пропавшим без вести в результате крушения двух гидросамолетов в американском штате Аляска, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на круизную компанию Princess Cruises, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее радиостанция Ketchikan KRBD со ссылкой на береговую охрану США сообщила, что в понедельник два гидросамолета потерпели крушение на Аляске рядом с городом Кетчикан. В результате инцидента десять человек получили ранения, шесть числились пропавшими без вести.

Как сообщает телеканал, гидросамолеты компании Princess Cruises везли пассажиров с экскурсии, когда приблизительно в 13.00 по местному времени произошло воздушное столкновение самолетов.

Сообщается, что среди погибших четыре пассажира и пилот одного из гидросамолетов. Десять пострадавших были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии, еще трое в тяжелом.

Компания принесла свои соболезнования пострадавшим в крушении и их семьям.

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