Военсовет Судана сообщил о продолжении диалога с оппозицией, несмотря на провокации

14 мая 2019 07:30 (UTC+04:00)

Переговорный процесс с оппозицией в Судане будет доведен до конца, несмотря на провокации и попытки сорвать его. Об этом заявил во вторник официальный представитель переходного Военного совета страны Шамс ад-Дин Каббаши на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы завершим переговорный раунд и уже завтра придем к окончательному решению, - указал он, комментируя произошедшее в понедельник вечером нападение на протестующих в центре Хартума. - Подвижки в диалоге налицо, у нас остается мало нерешенных вопросов, мы с оптимизмом ожидаем дальнейшего прогресса".

По словам Каббаши, есть "много сторон", которые "подкарауливают революцию и пытаются повернуть ее вспять".

"Спящие ячейки бывшего режима нацелены на восстание суданцев, оппозиция соглашается с нами в этом, но армия не допустит хаоса в сфере безопасности, - предупредил он. - Распространяются слухи о якобы расколе между вооруженными силами и народом, однако мы работаем с силами "Свободы и перемен" (главной оппозиционной силы - альянса "За свободу и перемены"), чтобы сохранить завоевания революции и стремимся обезопасить бастующих. Никогда не стреляли и не выстрелим в них, а эскалация на улице противоречит позитивному духу, который доминирует в диалоге о переходном периоде, но который не нравится некоторым. Однако мы найдем всех тех, кто целится в нашу революцию, и привлечем их к ответственности".

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