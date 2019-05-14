КНДР обвинила США в нарушении договоренностей в связи с арестом судна

Северная Корея обвинила Вашингтон в полном игнорировании договоренностей двух стран о построении "новых отношений", после того как США задержали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна. Соответствующее заявление сделал во вторник представитель МИД КНДР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Несколькими днями ранее американский минюст сообщил, что США задержали судно Wise Honest, которое использовалось для перевозки угля из КНДР, что запрещено по решению СБ ООН в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Не названный по имени представитель МИД КНДР потребовал вернуть судно и заявил, что в Пхеньяне будут следить за "последующими действиями" США.

Это первый случай, когда США задержали северокорейское судно за нарушение санкций. Иск о конфискации судна был подан в федеральный суд Манхэттена. Судно было арестовано на американской территории, хотя минюст США не уточняет, где.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.

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