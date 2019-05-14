КНДР обвинила США в нарушении договоренностей в связи с арестом судна

14 мая 2019 08:34 (UTC+04:00)

Северная Корея обвинила Вашингтон в полном игнорировании договоренностей двух стран о построении "новых отношений", после того как США задержали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна. Соответствующее заявление сделал во вторник представитель МИД КНДР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Несколькими днями ранее американский минюст сообщил, что США задержали судно Wise Honest, которое использовалось для перевозки угля из КНДР, что запрещено по решению СБ ООН в связи с ядерной и ракетной программами Пхеньяна.

Не названный по имени представитель МИД КНДР потребовал вернуть судно и заявил, что в Пхеньяне будут следить за "последующими действиями" США.

Это первый случай, когда США задержали северокорейское судно за нарушение санкций. Иск о конфискации судна был подан в федеральный суд Манхэттена. Судно было арестовано на американской территории, хотя минюст США не уточняет, где.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась ничем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В штате Небраска 28 мая объявлено Днем Азербайджана
Политика 09:17
Республика Корея не имеет права критиковать КНДР за недавние пуски ракет
В мире 09:16
США запретили Европе разрабатывать собственное оружие - СМИ
В мире 07:00
Пентагон подготовил план по отправке до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток
США 06:40
Финляндия предложила провести встречу Путина и Трампа
Европа 05:50
Американская лунная программа получила название "Артемида"
В мире 05:09
Лента новостей
Ашхабад готовится к проведению саммита глав правительств СНГ
Туркменистан 09:24
В штате Небраска 28 мая объявлено Днем Азербайджана
Политика 09:17
Республика Корея не имеет права критиковать КНДР за недавние пуски ракет
В мире 09:16
В Турции продолжается задержание нелегальных мигрантов
Турция 09:13
Председатель Евросовета в июле посетит Грузию
Грузия 09:00
Полиция Сиднея задержала активистов Greenpeace во время акции протеста
В мире 08:04
Индия провела испытание высокоскоростного самолета-мишени Abhyas
Другие страны 07:59
Военсовет Судана сообщил о продолжении диалога с оппозицией, несмотря на провокации
Другие страны 07:30
Азербайджан будет экспортировать текстильную продукцию в РФ и ОАЭ
Бизнес 07:19