Секретарь СНБО Украины Алксандр Турчинов подал в отставку

17 мая 2019 19:59 (UTC+04:00)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины,передает Trend со ссылкой на interfax.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении, которое цитирует пресс-служба СНБО Украины.

Александр Турчинов является секретарем СНБО с 16 декабря 2014 года.

После уходя Виктора Януковича с поста президента Украины в феврале 2014 года Турчинов занял должность председателя Верховной рады, а затем на четыре месяца стал исполняющим обязанности главы государства

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