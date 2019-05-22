Полиция задержала более 20 подозреваемых в участии в беспорядках в Джакарте

Правоохранительные органы Индонезии задержали свыше 20 подозреваемых в организации беспорядков, произошедших минувшей ночью в центре Джакарты. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель правоохранительных органов страны Дэди Прасетио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они подозреваются в подстрекательствах, организации и участии в беспорядках, которые произошли около ночного рынка в районе Танах Абанг. Все задержанные являются приезжими из других городов страны", - приводит его слова новостной портал Detik. Полицейский также "предостерег от распространения в социальных сетях провокационных видео, которые были сняты прошлой ночью участниками протестов".

По сообщениям из индонезийской столицы, правоохранительные органы вынуждены были применять слезоточивый газ для разгона немногочисленных групп демонстрантов, которые отказывались завершить акции протеста. Кроме того, манифестанты, не подчиняясь требованиям полиции, начали забрасывать сотрудников петардами, камнями, а также пытались прорваться через заграждения около здания Управления по наблюдению за выборами.

Представители органов правопорядка во вторник также рассказали, что численность полицейских и военнослужащих, мобилизованных для обеспечения безопасности, увеличилась с 32 тыс. до 50 тыс. человек.

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