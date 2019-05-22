Опрос показал лидерство партии Зеленского на будущих выборах в Верховную раду

Партия "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского является лидером электоральных симпатий на будущих парламентских выборах, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс .

Так, на вопрос "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то как бы Вы проголосовали?", "Слугу народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (33,3% среди всех опрошенных).

За "Оппозиционную платформу - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 10,5% определившихся (8,1%), "БПП "Солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко - 8,8% (6,4%), ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 7,3% (5,5%). Партию "Сила и честь" экс-главы СБУ Игоря Смешко готовы поддержать 5,1% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями (3,8%).

Ниже проходного в Верховную раду пятипроцентного барьера набирают партия музыканта Святослава Вакарчука - 4,6% (3,4%), Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3% (2,5%) и "Оппозиционный блок" - 3,2% (2,4%). Другие партии набирают меньше 3%.

Затруднились с ответом 15,3% респондентов, не будут принимать участие в парламентских выборах 8,9% опрошенных.

Согласно исследованию, партия "Слуга народа" лидирует во всех макрорегионах страны "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Оппозиционный блок" имеют прочные позиции в юго-восточных областях. Другие партии, которые сохраняют шансы на попадание в парламент, - в центрально-западных.

Опрос проводился 16-21 мая 2019 года среди двух тысяч граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше. Социологи провели личные формализованные интервью (face-to-face). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Избранный президент Украины Зеленский распустил Верховную раду и назначил парламентские выборы на 21 июля.

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