В Мексике девять человек погибли в столкновении банд

23 мая 2019 05:32 (UTC+04:00)

Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, перестрелка произошла в районе города Уруапан. На месте боя были обнаружены тела погибших и раненые, а также крупнокалиберное оружие, которое официально находится в пользовании исключительно мексиканской армии.

Начато расследование обстоятельств столкновения.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

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