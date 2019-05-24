Взрыв водородного топливного бака в Южной Корее: есть погибшие и раненые

24 мая 2019 04:22 (UTC+04:00)

Два человека погибли и шесть получили ранения, когда взорвался бак для водородного топлива в технопарке Gangwon в южнокорейском городе Каннын, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После того, как мы получили сигнал о происшествии в 18:22, пожарные были немедленно отправлены на место. Были проведены спасательные работы, людей под обломками обнаружено не было", - рассказала агентству "Ренхап" пресс-секретарь управления пожарной охраны провинции Канвондо.

Отмечается, что два человека погибли, один серьезно пострадал, пятеро получили незначительные ранения.

Погибшие и раненые были предпринимателями и исследователями из других провинций.

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